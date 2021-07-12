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Во время футбольных беспорядков пострадали 19 британских полицейских

Во время беспорядков после финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании были ранены 19 полицейских, которые пытались остановить драки болельщиков. 49 человек арестованы, сообщает 12 июля The Daily Express со ссылкой на британскую полицию.

«Наша полицейская операция на финале Euro 2020 подходит к концу. Спасибо десяткам тысяч фанатов, у которых было хорошее настроение и которые вели себя ответственно, — цитирует издание твит столичной полиции. — В течение дня мы арестовали 49 человек за различные правонарушения. <…> К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно недопустимо».

Основные столкновения произошли около стадиона Уэмбли в Лондоне. Полиция активно работала в городе всю ночь.

Победой сборной Италии завершился финал чемпионата Европы по футболу против Англии, который проходил в Лондоне 11 июля. Итальянцы оказались сильнее в серии пенальти.

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Комментарии (2)

Serg_I
"Понять и простить" у них получится? Или "Dura lex sed lex"?
Guest1234
А где сообщения о десятках убитых и раненых болельщиков? Нам же тут комментаторы всегда пишут, что там полиция чуть что - стреляет на поражение? Неужели врут местные комментаторы?
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