«Всё на нём держалось». В Петербурге от последствий коронавируса умер директор организации, работавшей с трудными подростками

В Петербурге в больнице Святого Георгия скончался Михаил Дмитриев, директор «Нового поколения» — организации, работавшей с трудными подростками. Об этом 11 июля «Фонтанке» сообщил экс-глава комитета по молодежной политике Александр Пархоменко. По его словам, Дмитриев болел коронавирусом.



«В последнее время его организация работала вместе с «Газпромом». Планировалось создать большой проект по работе с воспитанниками интернатов», — отметил Пархоменко. Он добавил, что будущее этого проекта теперь под вопросом: «Никто не мог делать то, что он делал. Всё на нём держалось».



Пархоменко также передал соболезнования, которые направил в Смольный митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, бывший глава Духовной академии Петербурга.



«Михаил Георгиевич создал уникальную школу жизни для детей, которых сейчас называют «трудными подростками». За теоретическую основу он взял идеи выдающихся российских педагогов и психологов. Я помню, как в «Новом поколении» работали более тысячи юношей и девушек, которые занимались производством детских настольных игр. Я знал, с какими трудностями — бюрократическими, так порой и противозаконными, сталкивался Михаил Георгиевич. Знал, как он переживал и тяжело переносил попытки закрыть то дело, на которое он положил всю жизнь. Знал, что он не кривил душой и не шёл никогда на поводу у людей бесчестных и корыстных», — говорится в письме с соболезнованиями.



Организация «Новое поколение» появилась в 1993 году. В 2016 году из-за конфликта с комитетом по молодежной политике организация, занимающаяся трудоустройством неблагополучных подростков, перестала получать часть государственного финансирования.

