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«Всё на нём держалось». В Петербурге от последствий коронавируса умер директор организации, работавшей с трудными подростками

Михаил Дмитриев скончался от COVID-19 в Петербурге

В Петербурге в больнице Святого Георгия скончался Михаил Дмитриев, директор «Нового поколения» — организации, работавшей с трудными подростками. Об этом 11 июля «Фонтанке» сообщил экс-глава комитета по молодежной политике Александр Пархоменко. По его словам, Дмитриев болел коронавирусом.

«В последнее время его организация работала вместе с «Газпромом». Планировалось создать большой проект по работе с воспитанниками интернатов», — отметил Пархоменко. Он добавил, что будущее этого проекта теперь под вопросом: «Никто не мог делать то, что он делал. Всё на нём держалось».

Пархоменко также передал соболезнования, которые направил в Смольный митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, бывший глава Духовной академии Петербурга.

«Михаил Георгиевич создал уникальную школу жизни для детей, которых сейчас называют «трудными подростками». За теоретическую основу он взял идеи выдающихся российских педагогов и психологов. Я помню, как в «Новом поколении» работали более тысячи юношей и девушек, которые занимались производством детских настольных игр. Я знал, с какими трудностями — бюрократическими, так порой и противозаконными, сталкивался Михаил Георгиевич. Знал, как он переживал и тяжело переносил попытки закрыть то дело, на которое он положил всю жизнь. Знал, что он не кривил душой и не шёл никогда на поводу у людей бесчестных и корыстных», — говорится в письме с соболезнованиями.

Организация «Новое поколение» появилась в 1993 году. В 2016 году из-за конфликта с комитетом по молодежной политике организация, занимающаяся трудоустройством неблагополучных подростков, перестала получать часть государственного финансирования.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о трудностях, с которыми столкнулось «Новое поколение» из-за проблем со Смольным.

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Комментарии (6)

Свободу Лёхе!
Господа, Вы - смеётесь?! "Новичёк" давно гуляет по Европе!!! А уж у себя, в Стране Родной.., - грех не отравить! ) Вспомнились.. - клофелинщицы..) Там уровень - один, который равен современным руководителям Государства Российского! ) так есть - давно! И, - нечему тут удивляться! )
90704750974509
Чистка идет?...
261844081
Новое поколение?
Точно скажу, что Новое поколение в Красносельском районе было и 2 года назад глава отказался дать большую взятку и тех, кому он помогал (а это много подростков) половина через месяц-два отправилась в колонию, покалечилась их судьба (можно статистику изучить), (ибо директор до закрытия устраивал охранниками, каждому искал работу и приводил туда за руку, подбадривал,) одному парню после кражи "муку" подкинули и со 2 раза(1 раз на видео попал, видео полиция там же стёрла и избила парней) подбросили и на 7 лет отправили за 3 кражи еды из магазина продуктов.
О бесприделе этом важно написать, кстати, ещё идея для репортажа- у станции метро заснять работу "полиции", которая выбивает деньги у мигрантов.
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