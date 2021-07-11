В Кировском карьере под Петербургом устроили стрельбу. Двое — в больнице

Полиция проводит проверку по факту конфликта со стрельбой в Тосненском районе Ленобласти.



Как сообщили «Фонтанке» 11 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сегодня утром в 09.36 в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кировском карьере в Тосненском районе.



Было установлено, что в результате конфликта мужчина 1994 года рождения выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин 32 и 26 лет. Пострадавшие госпитализированы. Стрелок доставлен в территориальный отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

