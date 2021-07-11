FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
6
Печать

В Кировском карьере под Петербургом устроили стрельбу. Двое — в больнице

Злоумышленник ранил двоих из ружья в Тосненском районе

Полиция проводит проверку по факту конфликта со стрельбой в Тосненском районе Ленобласти.

Как сообщили «Фонтанке» 11 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сегодня утром в 09.36 в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кировском карьере в Тосненском районе.

Было установлено, что в результате конфликта мужчина 1994 года рождения выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин 32 и 26 лет. Пострадавшие госпитализированы. Стрелок доставлен в территориальный отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела после массовой драки со стрельбой в Приморском районе Петербурга.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

RemyMartin
Местных гопарей подстрелил?
Nafanka
А где это в Тосненском раЁне Кировский карьер?! Просто интересно... )))
z-zebra
Потому-что человек с ружьем власти не угоден.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний