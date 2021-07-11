Боец ММА Конор Макгрегор сломал ногу на ринге. Хабиб прокомментировал

Ирландский боец Конор Макгрегор оступился в ходе первого раунда и сломал ногу, победа была техническим нокаутом присуждена его сопернику — Дастину Порье. Как сообщает 11 июля телеканал «Дождь», Макгрегор не сумел покинуть арену самостоятельно, его увезли на каталке.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, неоднократно конфликтовавший с Конором Макгрегором, прокомментировал его травму.
«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье, надеюсь, ты получишь [чемпионский] пояс в конце года», — написал Хабиб в Twitter.
Good always defeats evil.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021
Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year
Последний конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым случился на днях.
«В спорте он не сделал ничего. А теперь он ушел, ускользнул, как маленькая крыса», — высказался Макгрегор о бывшем чемпионе UFC в легком весе, цитирует его «Газета.ру» со ссылкой на YouTube-канал BT Sport.
19 марта 2021 года чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.