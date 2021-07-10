Мария Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова с запрещенным «Талибаном» в Москве

Глава МИД Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан», запрещенного и признанного в России террористическим, во время их нынешнего визита в Москву. Об этом 10 июля заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.



«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?» — написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что фотография, распространившаяся в соцсетях, на которой изображены Лавров и представители «Талибана», сделана в 2019 году во время заседания, посвященного столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Тогда в Москву приехали «представители различных политических и общественных движений» страны и Лавров провел краткую встречу с делегацией «Талибана».