Мария Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова с запрещенным «Талибаном» в Москве

Глава МИД Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан», запрещенного и признанного в России террористическим, во время их нынешнего визита в Москву. Об этом 10 июля заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?» — написала она в своем телеграм-канале.
Захарова отметила, что фотография, распространившаяся в соцсетях, на которой изображены Лавров и представители «Талибана», сделана в 2019 году во время заседания, посвященного столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Тогда в Москву приехали «представители различных политических и общественных движений» страны и Лавров провел краткую встречу с делегацией «Талибана».
«Сейчас с прибывшей в Москву делегацией встречался Замир Кабулов. Межафганский диалог — залог стабильности в регионе. Именно о нем и шла речь в ходе встречи. А ещё о безопасности дипломатов в Афганистане», — написала Мария Захарова.
Представители запрещенных в России талибов 9 июля дали пресс-конференцию в Москве.
Снимком Лаврова с талибами свою заметку о визите представителей движения, в частности, иллюстрировал Znak.com.