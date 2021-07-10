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Мария Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова с запрещенным «Талибаном» в Москве

Глава МИД Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан», запрещенного и признанного в России террористическим, во время их нынешнего визита в Москву. Об этом 10 июля заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?» — написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что фотография, распространившаяся в соцсетях, на которой изображены Лавров и представители «Талибана», сделана в 2019 году во время заседания, посвященного столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Тогда в Москву приехали «представители различных политических и общественных движений» страны и Лавров провел краткую встречу с делегацией «Талибана».

«Сейчас с прибывшей в Москву делегацией встречался Замир Кабулов. Межафганский диалог — залог стабильности в регионе. Именно о нем и шла речь в ходе встречи. А ещё о безопасности дипломатов в Афганистане», — написала Мария Захарова.

Представители запрещенных в России талибов 9 июля дали пресс-конференцию в Москве.

Снимком Лаврова с талибами свою заметку о визите представителей движения, в частности, иллюстрировал Znak.com.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

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Комментарии (12)

altnec
Засуетились бурундучки.
Маша аж слюной захлёбывается, у ней часом не шизофрения?
ASK777
Во всем виноват Навальный! Надо ему еще срок добавить.
kоt-obormot
Сколько знавал Машек - все как правило с прибабахом.
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