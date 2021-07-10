Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы. Ранее артистку вводили в искусственную кому

Представитель популярной в начале нулевых годов певицы MaкSим сообщила, что та идет на поправку. Пиар-менеджера Марины Абросимовой (MaкSим) Яну Богушевскую 10 июля цитирует «Газета.ру».
«У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», — отметила Богушевская.
О том, что 38-летняя певица находится в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. За неделю до этого, когда у Абросимовой появились первые признаки ОРВИ, она сдала тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Спустя несколько дней ей стало хуже, артистку госпитализировали. Врачи диагностировали у пациентки 40% поражения легких.
Как писала «Фонтанка», из-за тяжелого течения болезни певице стало трудно дышать самостоятельно. Медики решили ввести ее в искусственную кому, чтобы предотвратить кислородное голодание.