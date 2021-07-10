В поисках прохлады мужчина зашел в воду на Среднем Суздальском озере. Вытаскивали его оттуда другие отдыхавшие

Полиция Выборгского района устанавливает личность мужчины, которого вчера спасали на Суздальских озерах.
Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, накануне около девяти вечера в правоохранительные органы поступила информация от скорой о том, что в Среднем Суздальском озере тонет человек.
Когда участковый уже через пять минут был на пляже, то выяснилось, что отдыхавшие там люди вытащили мужчину из воды и передали медикам. Кто он, никто не знал.
В состоянии средней тяжести спасенного увезли в больницу.
МЧС Петербурга накануне сообщало, что с начала пляжного сезона только в Неве утонул 21 человек. И напоминало о правилах поведения на воде.
Роспотребнадзор на 9 июля не нашел в Петербурге пляжей, пригодных для безопасного купания.