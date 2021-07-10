FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

В поисках прохлады мужчина зашел в воду на Среднем Суздальском озере. Вытаскивали его оттуда другие отдыхавшие

На севере Петербурга из озера спасали наглотавшегося воды пловца

Полиция Выборгского района устанавливает личность мужчины, которого вчера спасали на Суздальских озерах.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, накануне около девяти вечера в правоохранительные органы поступила информация от скорой о том, что в Среднем Суздальском озере тонет человек.

Когда участковый уже через пять минут был на пляже, то выяснилось, что отдыхавшие там люди вытащили мужчину из воды и передали медикам. Кто он, никто не знал.

В состоянии средней тяжести спасенного увезли в больницу.

МЧС Петербурга накануне сообщало, что с начала пляжного сезона только в Неве утонул 21 человек. И напоминало о правилах поведения на воде.

Роспотребнадзор на 9 июля не нашел в Петербурге пляжей, пригодных для безопасного купания.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

firma
Привитые не тонут.
260581461
Он бы ещё, у кого-нибудь на даче, залез в выгребную яму. Там тоже прохладно.
Михаил Петров-Водкин
В Красненькой реке никто не купается в поисках прохлады, зажрались.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний