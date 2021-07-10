В мае смертность в Петербурге сократилась на 10%. Коронавирусными признали 20% всех смертей

В мае 2021 года в Петербурге от коронавируса скончались 1158 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 9 июля. Всего в Северной столице в мае умерло 5785 человек. Таким образом, коронавирус стал причиной смерти примерно 20% всех летальных исходов.



Общая смертность по сравнению с прошлым годом сократилась на 18% (в мае 2020 года в Петербурге скончались 7126 человек).

По России в целом смертность снизилась на 6%. В мае 2021 года скончались 162,3 тысячи человек, тогда как годом ранее 172,9 тысячи. А вот число ковид-ассоциированных смертей выросло в два раза. В мае 2021 года коронавирус стал причиной 14 971 летального исхода, тогда как в мае 2020 года только 7603.