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В мае смертность в Петербурге сократилась на 10%. Коронавирусными признали 20% всех смертей

В мае 2021 года в Петербурге от коронавируса скончались 1158 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 9 июля. Всего в Северной столице в мае умерло 5785 человек. Таким образом, коронавирус стал причиной смерти примерно 20% всех летальных исходов.

Общая смертность по сравнению с прошлым годом сократилась на 18% (в мае 2020 года в Петербурге скончались 7126 человек).

По России в целом смертность снизилась на 6%. В мае 2021 года скончались 162,3 тысячи человек, тогда как годом ранее 172,9 тысячи. А вот число ковид-ассоциированных смертей выросло в два раза. В мае 2021 года коронавирус стал причиной 14 971 летального исхода, тогда как в мае 2020 года только 7603.

Официальных цифр по смертности в июне пока не публиковалось. Однако, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, показатели снова стали расти — даже по сравнению с рекордами 2020 года. Так, в июне 2021 года скончалось на 13,9% больше людей, чем в июне 2020-го.

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Комментарии (7)

266148845
Давай еще новостей про Ковидлу поядренее а то не торкают уже
Dazdraperma
Ну3 все логично. Общее число умерших падает, но процент умерших от ковида растет. Скоро иных причин смерти вообще не останется. Ковид прекрасно победил онкологию, сердечно-сосудистые болезни и ДТП.
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