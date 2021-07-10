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«Главное — не сдаваться». Путин поздравил выпускников вузов с завершением обучения

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников вузов с завершением обучения. Видеозапись опубликована на сайте Кремля в полночь 10 июля.

«Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь, своё подлинное призвание. Да, это не всегда выходит сразу, с первой попытки. Но здесь главное — не сдаваться, и тогда вы обязательно найдёте дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идёт во благо людям, служит всей России», — сказал глава государства.

kremlin.ru

Главный праздник выпускников «Алые паруса», который в прошлом году из-за коронавируса прошёл без вчерашних школьников, в 2021-м вернулся к привычному формату, но с поправками на пандемию. Как юные петербуржцы шагнули во взрослую жизнь, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

266081655
Не правда ли, наш президент является эталоном нравственности и примером для молодёжи?
266081655
Не сдаваться (в борьбе за бабки)! Не сдавать (своих пацанов)!
Свободу Лёхе!
Грустно.., грустно это видеть.. Я не могу это видео оценивать объективно, скажу только то, что видел я в своём детстве, - по-другому невозможно на это смотреть! ) Вещал о чём-то телевизор.. Взрослые.. - пытались в нём что-то разгадать.., а мы - маинькие дети взрослых.., - занимались своими весёлыми делами, т.е. - исследовали Вселенную..) Да, все взрослые.. - смеялись над Брежневым но, нам-то, детям, это было - параллельно! Для лично меня - ничего не изменилось! ) Я - такой же.. - Детский Сад, с той лишь разницей, что тогда я имел все основания доверять Государству, теперь - наоборот! ) И то, и это - не вернуть! ) Хочется послать Президента на..пи-пи-пи, но это - смешно и глупо, ибо, как я уже сказал, - нет Президента в РФ, есть - Мафия! Можно ли с этим бороться? ) Это.., либо к.. Шойгу, либо к.. - Народу, кровь будет - неуместна! Лукашенко - гореть в Аду! Казалось, - такое в Мире невозможно, однако - гореть в Аду ему не потому, что был он - грешен, он - ...все худшие слова, ..., ..,..
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