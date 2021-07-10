Грустно.., грустно это видеть.. Я не могу это видео оценивать объективно, скажу только то, что видел я в своём детстве, - по-другому невозможно на это смотреть! ) Вещал о чём-то телевизор.. Взрослые.. - пытались в нём что-то разгадать.., а мы - маинькие дети взрослых.., - занимались своими весёлыми делами, т.е. - исследовали Вселенную..) Да, все взрослые.. - смеялись над Брежневым но, нам-то, детям, это было - параллельно! Для лично меня - ничего не изменилось! ) Я - такой же.. - Детский Сад, с той лишь разницей, что тогда я имел все основания доверять Государству, теперь - наоборот! ) И то, и это - не вернуть! ) Хочется послать Президента на..пи-пи-пи, но это - смешно и глупо, ибо, как я уже сказал, - нет Президента в РФ, есть - Мафия! Можно ли с этим бороться? ) Это.., либо к.. Шойгу, либо к.. - Народу, кровь будет - неуместна! Лукашенко - гореть в Аду! Казалось, - такое в Мире невозможно, однако - гореть в Аду ему не потому, что был он - грешен, он - ...все худшие слова, ..., ..,..