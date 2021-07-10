Президент России Владимир Путин поздравил выпускников вузов с завершением обучения. Видеозапись опубликована на сайте Кремля в полночь 10 июля.
«Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь, своё подлинное призвание. Да, это не всегда выходит сразу, с первой попытки. Но здесь главное — не сдаваться, и тогда вы обязательно найдёте дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идёт во благо людям, служит всей России», — сказал глава государства.
kremlin.ru
Главный праздник выпускников «Алые паруса», который в прошлом году из-за коронавируса прошёл без вчерашних школьников, в 2021-м вернулся к привычному формату, но с поправками на пандемию. Как юные петербуржцы шагнули во взрослую жизнь, читайте на «Фонтанке».