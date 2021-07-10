Собянин рассказал, на кого придется «первый удар» при игнорировании обязательной вакцинации

Если московские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, отложив этот процесс на последний момент, первый удар придётся по ним. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова 9 июля приводит РИА Новости.



«Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой», — сказал Собянин.