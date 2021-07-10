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Собянин рассказал, на кого придется «первый удар» при игнорировании обязательной вакцинации

Если московские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, отложив этот процесс на последний момент, первый удар придётся по ним. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова 9 июля приводит РИА Новости.

«Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой», — сказал Собянин.

Первой дозой вакцины, согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, в срок до 15 июля должны привиться 60% сотрудников столичных организаций «контактной сферы». Вторую дозу им необходимо ввести до 15 августа, или же привиться однокомпонентной вакциной.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что петербургский бизнес пообещал Роспотребнадзору добровольно вакцинировать 60% сотрудников к середине августа. Городским организациям, которые это сделают, выдадут специальный QR-код.

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Комментарии (6)

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.... ещё одна отметилась.
--- Симоньян предложила Минздраву уволить врачей-антипрививочников. «Бардак и саботаж»
266148845
это все плохо кончится. русские люди долго запрягают но потом быстро едут
Piter Russo
Работодатели Москвы уже заявляют что не успевают привить 60% сотрудников..
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