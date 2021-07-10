Девять вопросов о школьной выплате: как получить от государства 10 тысяч на ребенка

Уже на следующей неделе родители школьников смогут подать заявления на новую выплату — 10 тысяч рублей к началу учебного года. Это пособие — эхо прошлогодних коронавирусных выплат. Деньги выплатят только один раз — в этом году, в августе. Разбираемся, кто получит пособие и как его оформлять.
Что за пособие?
Деньги пообещал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в апреле этого года. Он объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.
Кому заплатят?
Деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей. Ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года.
Согласно проекту постановления, подготовленного Минтрудом, выплата также полагается детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.
А если шестилетка еще не идет в школу?
Пособие всё равно выплатят. Учитывается только возраст ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной политики Антон Котяков на совещании с президентом.
Выплата одна на семью?
Нет, деньги полагаются на каждого ребенка соответствующего возраста.
Доход семьи учитывают?
Нет, выплата полагается всем семьям, вне зависимости от других пособий или зарплат родителей.
Как подать заявление?
В личном кабинете на портале «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда. Если будете подавать заявление через «Госуслуги», никаких справок не потребуется. Какие документы понадобятся для оформления пособия в отделении ПФР, пока точно неизвестно (мы сообщим).
Когда подавать заявление?
Начинать можно уже с 15 июля. Заявления принимают до 1 ноября 2021 года.
Когда переведут деньги?
Выплачивать пособие начнут с 16 августа.
Что еще нужно знать?
Согласно указу президента выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. То есть ее не могут вычесть в счет долга.