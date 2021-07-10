Девять вопросов о школьной выплате: как получить от государства 10 тысяч на ребенка

Деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей. Ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года.



Согласно проекту постановления, подготовленного Минтрудом, выплата также полагается детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.

