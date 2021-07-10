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Девять вопросов о школьной выплате: как получить от государства 10 тысяч на ребенка

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Девять вопросов о школьной выплате: как получить от государства 10 тысяч на ребенка

Деньги придут после 16 августа.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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Уже на следующей неделе родители школьников смогут подать заявления на новую выплату — 10 тысяч рублей к началу учебного года. Это пособие — эхо прошлогодних коронавирусных выплат. Деньги выплатят только один раз — в этом году, в августе. Разбираемся, кто получит пособие и как его оформлять.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
1

Что за пособие?

Деньги пообещал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в апреле этого года. Он объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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2

Кому заплатят?

Деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей. Ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года.

Согласно проекту постановления, подготовленного Минтрудом, выплата также полагается детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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3

А если шестилетка еще не идет в школу?

Пособие всё равно выплатят. Учитывается только возраст ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной политики Антон Котяков на совещании с президентом.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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4

Выплата одна на семью?

Нет, деньги полагаются на каждого ребенка соответствующего возраста.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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5

Доход семьи учитывают?

Нет, выплата полагается всем семьям, вне зависимости от других пособий или зарплат родителей.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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6

Как подать заявление?

В личном кабинете на портале «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда. Если будете подавать заявление через «Госуслуги», никаких справок не потребуется. Какие документы понадобятся для оформления пособия в отделении ПФР, пока точно неизвестно (мы сообщим).

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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7

Когда подавать заявление?

Начинать можно уже с 15 июля. Заявления принимают до 1 ноября 2021 года.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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8

Когда переведут деньги?

Выплачивать пособие начнут с 16 августа.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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9

Что еще нужно знать?

Согласно указу президента выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. То есть ее не могут вычесть в счет долга.

Деньги начнут платить с 16 августа
Деньги начнут платить с 16 августаФото: Александра Савельева / 76.RU
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