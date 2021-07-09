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Полицейский КАМАЗ попал в ДТП на повороте на трассу М-11 на юге Петербурга

Крупногабаритная служебная машина попала в дорожную аварию на юге Петербурга вечером 9 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, участником происшествия, которое произошло на повороте на платную трассу М-11 «Нева», стал полицейский КАМАЗ. Судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе, повреждения также получил автомобиль «Киа». О пострадавших не сообщается. «Фонтанка» обратилась за комментарием в региональное управление МВД.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Сервис «Яндекс.Пробки» не фиксирует транспортный затор на повороте на платную трассу.

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