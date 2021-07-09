Транспортная реформа набирает обороты. Смольный объявил еще три конкурса на обслуживание городских маршрутов на 50,7 млрд рублей

В первом лоте за 17,3 млрд рублей предлагается 37 маршрутов. Из них 25 должны обслуживать автобусы на компримированном природном газе, и 12 на сжиженном природном газе.



Еще 29 маршрутов (два на КПГ, остальные на СПГ) предлагаются перевозчикам за 18 млрд рублей.



В конкурсе на 15,4 млрд рублей разыгрывается право обслуживать 47 маршрутов, из которых два на КПГ, а остальные на СПГ.



Курсировать по этим маршрутам победители начнут с 1 апреля 2022 года и закончат 14 июля 2028 года.



Ранее на этой неделе Смольный объявил еще семь конкурсов в рамках транспортной реформы на 137 млрд рублей.

