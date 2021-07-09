Транспортная реформа набирает обороты. Смольный объявил еще три конкурса на обслуживание городских маршрутов на 50,7 млрд рублей

В первом лоте за 17,3 млрд рублей предлагается 37 маршрутов. Из них 25 должны обслуживать автобусы на компримированном природном газе, и 12 на сжиженном природном газе.
Еще 29 маршрутов (два на КПГ, остальные на СПГ) предлагаются перевозчикам за 18 млрд рублей.
В конкурсе на 15,4 млрд рублей разыгрывается право обслуживать 47 маршрутов, из которых два на КПГ, а остальные на СПГ.
Курсировать по этим маршрутам победители начнут с 1 апреля 2022 года и закончат 14 июля 2028 года.
Ранее на этой неделе Смольный объявил еще семь конкурсов в рамках транспортной реформы на 137 млрд рублей.
Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет. Из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет.
Всего планируется разыграть 20 лотов (10 больших и 10 поменьше). Договоры с перевозчиками начнут действовать в три подхода. Предположительно в апреле 2022 года заработают маршруты примерно на 800 единиц подвижного состава, в июне — еще на 700, в июле — на оставшиеся 1 300.