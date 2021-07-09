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Транспортная реформа набирает обороты. Смольный объявил еще три конкурса на обслуживание городских маршрутов на 50,7 млрд рублей

Комитет по государственному заказу опубликовал новые конкурсы в рамках предстоящей транспортной реформы. Всего между перевозчиками разыграют право обслуживать 113 маршрутов за 50,7 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок, размещенных 9 июля.

В первом лоте за 17,3 млрд рублей предлагается 37 маршрутов. Из них 25 должны обслуживать автобусы на компримированном природном газе, и 12 на сжиженном природном газе.

Еще 29 маршрутов (два на КПГ, остальные на СПГ) предлагаются перевозчикам за 18 млрд рублей.

В конкурсе на 15,4 млрд рублей разыгрывается право обслуживать 47 маршрутов, из которых два на КПГ, а остальные на СПГ.

Курсировать по этим маршрутам победители начнут с 1 апреля 2022 года и закончат 14 июля 2028 года.

Ранее на этой неделе Смольный объявил еще семь конкурсов в рамках транспортной реформы на 137 млрд рублей.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет. Из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет.

Всего планируется разыграть 20 лотов (10 больших и 10 поменьше). Договоры с перевозчиками начнут действовать в три подхода. Предположительно в апреле 2022 года заработают маршруты примерно на 800 единиц подвижного состава, в июне — еще на 700, в июле — на оставшиеся 1 300.

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Комментарии (2)

***_555
Где ФАС? Газмяс потом сможет увеличить цену на топливо и куда девать эти газобусы?
Капитан Очевидность2
"два конкурса ... на 50,7 млрд рублей"

кто-то обзаведётся новыми виллами в испании?
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