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Ленобласть вслед за Петербургом усиливает антиковидные меры

В Ленобласти с 12 июля вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое постановление, усиливающее ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Документ вступает в силу с 12 июля.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти 9 июля, согласно постановлению, до 1 августа в так называемой красной зоне запрещаются любые массовые мероприятия, в желтой и зеленой они будут возможны только при наличии у всех участников сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании или ПЦР-теста.

Также до 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в красной зоне. Без зрителей — можно, но при наличии у участников тех же антиковидных документов.

Помимо этого, с 1 августа работать в соцучрежедниях могут только сотрудники с антиковидными документами.

Семейные мероприятия в красной зоне в кафе и ресторанах можно проводить с участием до 10 человек, в желтой — до 15 человек, если больше, то обязательно со справками. Аналогичные правила будут действовать и для ЗАГСов.

Для оформления паспорта коллективного иммунитета, плановой медпомощи и медосмотров принимаются справки о вакцинации, о перенесенном COVID-19 в последние полгода и медотводы, а анализы на антитела не принимаются.

В красной зоне запрещены торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

МФЦ во всех районах области продолжат предоставлять полный перечень услуг по предварительной записи, без записи — при наличии документа о вакцинации от COVID-19.

И наконец, согласно постановлению губернатора, из красной зоны в желтую переводится Приозерский район Ленобласти.

Ранее «Фонтанка» писала, что ужесточение ограничений из-за коронавируса с 13 июля также вводится в Петербурге.

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Комментарии (3)

Skazochny
Равшану все они на одно лицо
grannie
"Губернатор Петербурга Александр Дрозденко" - Фонтанка что-то знает, адназначна.
Ершистый старикашка
Губернатор Петербурга Дрозденко?
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