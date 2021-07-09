Нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба впервые высказался по поводу ухода Станислава Черчесова из национальной команды.
«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» — написал Дзюба в своем инстаграме.
Свои слова форвард проиллюстрировал знаменитым кадром с чемпионата мира 2018 года, когда Черчесов отдал честь Дзюбе после забитого гола в ворота Саудовской Аравии. Напомним, что Артем ехал на тот турнир запасным, но в итоге добился места в стартовом составе.
Об отставке Черчесова стало известно в минувший четверг, 8 июля. Подробнее о причинах читайте в материале «Фонтанки».