Не могу понять восторгов за вылет из 1/4 с присвоением званий "Заслуженных мастеров спорта!" и , тем более, радости за попадание на европейский чемпионат. По моему, это отражение ущербности футбола в стране, а не достижений. Не знаю ни одного спортсмена, который бы так радовался за такие "достижения", а тем более еще и получал сотни миллионов за 8-е и 16-е места.