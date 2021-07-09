В Петербурге суд вынес приговор водителю автомобиля, устроившему смертельное ДТП в Выборгском районе города осенью 2020 года. Он сел за руль пьяным и на скорости влетел в автобус.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 июля, авария произошла в половине первого часа ночи 29 октября. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле Mazda 6 по Домостроительной улице от 5-го Верхнего переулка в сторону 6-го Верхнего переулка. К перекрестку с 6-м Верхним он подъезжал на скорости около 100 км/ч. Мужчина повернул направо, но не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в припаркованный у левого края дороги автобус КАВЗ. В результате 28-летний пассажир «Мазды» погиб на месте.
Ранее сообщалось, что до аварии лихача пытались остановить сотрудники ГИБДД. Тот же требование полицейских проигнорировал и попытался скрыться.
Выборгский районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года.