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30.10.2020 17:17
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Не вошедший в лихой поворот на Парнасе водитель отправлен за решетку

Суд арестовал жителя Петербурга, который пьяный на «Мазде» катался в промзоне в Выборгском районе города. В аварии погиб его друг.

Об аресте Константина Шалабаева 30 октября сообщает пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, ночью 29-го числа он сел за руль пьяным, на пассажирском кресле был его друг. «Мазда» по Домостроительной улице разогналась до ста километров в час и на той же скорости входила в поворот. Шалабаев с управлением не справился и врезался в припаркованный автобус. 28-летний пассажир погиб на месте.

Как сообщалось ранее, обвиняемый пытался скрыться от полиции. Водительский стаж — шесть лет. За последние два года у водителя только одно нарушение.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Опять мужчина за рулем...
sektor7
Выдайте ему премию.
Он избавил нас от одного и сам изолировался.
100 процентный результат успеха.
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