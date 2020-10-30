Не вошедший в лихой поворот на Парнасе водитель отправлен за решетку

Суд арестовал жителя Петербурга, который пьяный на «Мазде» катался в промзоне в Выборгском районе города. В аварии погиб его друг.



Об аресте Константина Шалабаева 30 октября сообщает пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, ночью 29-го числа он сел за руль пьяным, на пассажирском кресле был его друг. «Мазда» по Домостроительной улице разогналась до ста километров в час и на той же скорости входила в поворот. Шалабаев с управлением не справился и врезался в припаркованный автобус. 28-летний пассажир погиб на месте.