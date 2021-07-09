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Избитых братьев-близнецов нашли на газоне в Колпино

Полиция ищет грабителей, которые избили на юге Петербурга братьев-близнецов

Братьев-близнецов нашли на газоне в Колпино. Они заявляют о нападении грабителей.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июля около 00:20 в полицию района поступило сообщение о том, что на Колпинском шоссе, не доезжая Фидерной улицы, на газоне лежат двое в крови.

Пострадавшими оказались два 25-летних местных жителя — братья-близнецы. Полицейским они рассказали, что на них напали, избили и отобрали у них колонку JBL, деньги и мобильные телефоны.

Молодые люди не смогли дать точные приметы грабителей, лишь помнили, что их было двое: один был их возраста в темной футболке и темных же шортах.

Как сообщили в ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Комментарии (1)

Хейм
Судя по всему, братья-акробаты из тех, кто ходит "по раёну" со с грохочущей колонкой. Возможно, на них напали фанаты недружественного музыкального направления.
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