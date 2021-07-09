Избитых братьев-близнецов нашли на газоне в Колпино

Братьев-близнецов нашли на газоне в Колпино. Они заявляют о нападении грабителей.



Как стало известно «Фонтанке», 9 июля около 00:20 в полицию района поступило сообщение о том, что на Колпинском шоссе, не доезжая Фидерной улицы, на газоне лежат двое в крови.

Пострадавшими оказались два 25-летних местных жителя — братья-близнецы. Полицейским они рассказали, что на них напали, избили и отобрали у них колонку JBL, деньги и мобильные телефоны.



Молодые люди не смогли дать точные приметы грабителей, лишь помнили, что их было двое: один был их возраста в темной футболке и темных же шортах.

