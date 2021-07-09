Двух мертвых обнаженных молодых людей нашли в коммунальной квартире в Петербурге. Рядом лежал фаллоимитатор

Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи 9 июля в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что он нашел своего 19-летнего брата мертвым в одной из комнат четырехкомнатной коммунальной квартиры на Малом проспекте Петроградской стороны. В комнате было тело и второго мужчины, имени которого заявитель не знал.



По предварительной информации, брат звонившего снял комнату около недели назад и сутки не выходил на связь, поэтому мужчина решил его проведать.



Когда на место прибыли сотрудники полиции и СК, то увидели, что мужчины обнажены и лежат друг на друге. Рядом с ними, по предварительной информации, был фаллоимитатор и белый порошок.

