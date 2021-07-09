FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +31
75.20р88.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
21
Печать

Двух мертвых обнаженных молодых людей нашли в коммунальной квартире в Петербурге. Рядом лежал фаллоимитатор

Тела двух обнаженных мужчин нашли в коммуналке в Петербурге

Следственный комитет в Петербурге устанавливает обстоятельства смерти двух мужчин, найденных мертвыми в квартире на Малом проспекте в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи 9 июля в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что он нашел своего 19-летнего брата мертвым в одной из комнат четырехкомнатной коммунальной квартиры на Малом проспекте Петроградской стороны. В комнате было тело и второго мужчины, имени которого заявитель не знал.

По предварительной информации, брат звонившего снял комнату около недели назад и сутки не выходил на связь, поэтому мужчина решил его проведать.

Когда на место прибыли сотрудники полиции и СК, то увидели, что мужчины обнажены и лежат друг на друге. Рядом с ними, по предварительной информации, был фаллоимитатор и белый порошок.

Причина смерти двоих и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

zavval
А почему это в рубрике "новость часа"? Эта новость заслуживает, как минимум, рубрику "новость недели")))
alex715-6
на сайте это еще и новость часа!!! Что с головой у выпускающего редактора? Его когда на работу брали, на профессионализм вообще проверяли?
stavrosmarauder
вудимакс считает, что народ у нас мерзкий
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний