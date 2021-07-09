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Российские медики передумали ограничивать вакцинированных в сексе

Ничего плохого в сексе в период вакцинации нет, уточнили позицию российские врачи. Главное не переусердствовать.

Комментировать заявление замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера

его начальникам пришлось 9 июля. Накануне медик отметил, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации.

В разговоре с РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что, напротив, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета. Он согласился с коллегой из Саратовской области в том, что секс — это энергозатратно, но «всё зависит от человека».

Олег Костин, непосредственный начальник саратовского замминистра, уточнил слова подчиненного и рекомендовал всё делать в меру и не переусердствовать.

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Комментарии (7)

sench99
А как бы они ограничивали-врывались в квартиру и лепили штраф на лоб?
Шихаэль Мумахер
потом выяснится, что сэкс заменяет вакцинацию, скорее бы
syshsun
Как они это делают,мгновенно "масть" меняют.
А потом удивляются,что им никто не верит из-за постоянного вранья.
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