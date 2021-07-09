Российские медики передумали ограничивать вакцинированных в сексе

Ничего плохого в сексе в период вакцинации нет, уточнили позицию российские врачи. Главное не переусердствовать.

Комментировать заявление замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера

его начальникам пришлось 9 июля. Накануне медик отметил, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации.

В разговоре с РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что, напротив, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета. Он согласился с коллегой из Саратовской области в том, что секс — это энергозатратно, но «всё зависит от человека».