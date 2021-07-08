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В России рекомендовали не заниматься сексом на период вакцинации от коронавируса

Оградить себя от плотских удовольствий в период вакцинации от коронавируса призвал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Чиновник объяснил, что секс — это энергозатратное занятие, что может пойти во вред.

«Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — цитирует 8 июля Грайфера РИА Новости.

Ранее велись активные споры относительно сочетания алкоголя и вакцины от COVID-19. Первоначально запрет был строгий на все 42 дня, что сопоставимо с периодом поста, но впоследствии медики сменили гнев на милость.

«Фонтанка» проследила эволюцию «Спутника V» от безалкогольной вакцины к препарату, которому не чуждо ничто человеческое.

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Комментарии (13)

kuk-vasyusha
Это поражение в правах привитых! Как ни посмотри:((
Napalm
Поистине, чтобы занять руководящую должность надо быть бараном. Иначе я не понимаю эти комментарии. Неужели так тяжело просто помолчать.
Dazdraperma
Ну вот. А раньше убеждали, что все разговоры о том, что вакцинация порождает бесплодие - абсолютно беспочвенны. Ну а как тут рожать без секса?
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