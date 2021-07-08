В России рекомендовали не заниматься сексом на период вакцинации от коронавируса

Оградить себя от плотских удовольствий в период вакцинации от коронавируса призвал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Чиновник объяснил, что секс — это энергозатратное занятие, что может пойти во вред.



«Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — цитирует 8 июля Грайфера РИА Новости.



Ранее велись активные споры относительно сочетания алкоголя и вакцины от COVID-19. Первоначально запрет был строгий на все 42 дня, что сопоставимо с периодом поста, но впоследствии медики сменили гнев на милость.

