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Из Невы в Колпинском районе Петербурга второй день подряд достают утопленников

Купальный сезон продолжает собирать жертвы в Петербурге. За минувший день утонувших находили в Колпинском и Курортном районах города, один из них приплыл из Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, накануне около половины третьего часа дня с мыса Святки в областном посёлке Отрадное заметили неподвижное тело, которое несло течение. Диспетчер оповестил спасателей, те выловили утопленника уже в черте города — практически там же, где днём ранее нашли парня, пропавшего после купания в выходные.

Погибшему 22 года, жил на проспекте Большевиков, утонуть мог также в выходные. Судя по виду, тело находилось в воде не меньше четырёх дней, точнее определят судмедэксперты.

В Сестрорецке утонула 29-летняя жительница Приморского района. Её достали из Финского залива, но откачать не смогли. Приехавшие на пляж медики констатировали смерть. У женщины остался семилетний ребёнок.

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Комментарии (1)

syshsun
Народ совсем с ума посходил с утоплениями.
Какое купаться,защел в водичку,ножки помочил,пописал и опять на палево загорать.
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