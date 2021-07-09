Из Невы в Колпинском районе Петербурга второй день подряд достают утопленников

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, накануне около половины третьего часа дня с мыса Святки в областном посёлке Отрадное заметили неподвижное тело, которое несло течение. Диспетчер оповестил спасателей, те выловили утопленника уже в черте города — практически там же, где днём ранее нашли парня, пропавшего после купания в выходные.
Погибшему 22 года, жил на проспекте Большевиков, утонуть мог также в выходные. Судя по виду, тело находилось в воде не меньше четырёх дней, точнее определят судмедэксперты.
В Сестрорецке утонула 29-летняя жительница Приморского района. Её достали из Финского залива, но откачать не смогли. Приехавшие на пляж медики констатировали смерть. У женщины остался семилетний ребёнок.