Из Невы в Колпинском районе Петербурга второй день подряд достают утопленников

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, накануне около половины третьего часа дня с мыса Святки в областном посёлке Отрадное заметили неподвижное тело, которое несло течение. Диспетчер оповестил спасателей, те выловили утопленника уже в черте города — практически там же, где днём ранее нашли парня, пропавшего после купания в выходные.



Погибшему 22 года, жил на проспекте Большевиков, утонуть мог также в выходные. Судя по виду, тело находилось в воде не меньше четырёх дней, точнее определят судмедэксперты.

