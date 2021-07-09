На детской площадке в Петербурге стреляли дважды. С полицией объясняется курильщик со здоровыми инстинктами

Как стало известно «Фонтанке», через полчаса после полуночи 9 июля 39-летний петербуржец известил полицию о противоправном — на улице Бабушкина, 115/1, он стрельнул дважды: сначала сигарету, потом в воздух. Наряд патрульно-постовой службы не заставил себя ждать, и не прошло и четверти часа, как мужчину задержали.

Житель Невского района Петербурга задержан после стрельбы на детской площадке. Пальба в воздух там могла остаться незамеченной, но владелец оружия не стал скрытничать. Одним протоколом в отношении него полиция может не ограничиться.

С его слов, покурить захотелось примерно в получасе от дома, сигарету попросил у компании таких же полуночников, которую заметил на детской площадке. Те не пожадничали. Завязалась беседа, но в какой-то момент свернула не туда.



Оценив численное преимущество пять к одному, мужчина прислушался к инстинкту самосохранения и достал из сумки пистолет. Предупредительный выстрел в воздух стал точкой в разговоре, а стрелок, отойдя, обратился в полицию.



Пистолет, на котором написано название австрийской компании ISSC, изъят и отправлен экспертам. Петербуржцу вручили протокол о мелком хулиганстве.



Запрет на оборот оружия действует в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти до 12 июля. Согласно указу Владимира Путина, хранить и изымать можно, носить, использовать, продавать и покупать — нет. Нарушители получают протокол по статье 20.8 с перспективой вплоть до годового запрета на ношение и хранение оружия.

