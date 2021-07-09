Героя вирусного видео 9 июля можно было застать на улице Белинского. Утром кудрявый бородач направлялся в сторону Литейного проспекта и вопрос о Смольном его удивил.

«Я в Смольном не работал», — заверил он и добавил изумлённое «да вы что!», когда корреспондент напомнил ему обстоятельства случайного купания и слова, оставшиеся на видео.

На это последовало загадочное «возможно, работал». О себе мужчина рассказал немного: 39 лет, день рождения празднует 2 ноября. Воды Невы на здоровье не повлияли, разве что добавили бодрости духа: «Видите — живой, бегаю».