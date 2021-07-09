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«Купальщик из Смольного» снова на видео. Он рассказал о работе в правительстве и закрутил интригу

«Ныряльщик из Смольного» признался, что в Смольном не работал

«Фонтанка» встретила «смольнинского» пловца с Дворцовой набережной, который шагнул в реку, оборвав этим фразу о своей работе на городское правительство. Он пролил свет, но не стал выкладывать все карты на стол.

Героя вирусного видео 9 июля можно было застать на улице Белинского. Утром кудрявый бородач направлялся в сторону Литейного проспекта и вопрос о Смольном его удивил.

«Я в Смольном не работал», — заверил он и добавил изумлённое «да вы что!», когда корреспондент напомнил ему обстоятельства случайного купания и слова, оставшиеся на видео.

На это последовало загадочное «возможно, работал». О себе мужчина рассказал немного: 39 лет, день рождения празднует 2 ноября. Воды Невы на здоровье не повлияли, разве что добавили бодрости духа: «Видите — живой, бегаю».

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Короткое видео с в общем-то рядовым событием для жаркого лета и возбуждающим любопытство текстом набрало популярность в середине июня. Мужчина романтического облика произнёс: «Я, когда работал в Смольном...» — и нырнул в Неву. Фразу за него продолжили читатели «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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