Президент Чили заявил, что страна планирует закупить вакцину «Спутник V»

Чили планирует закупить российский препарат «Спутник V», чтобы иметь возможность обеспечить граждан третьей дозой вакцины. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера, его слова 8 июля приводит РИА Новости.
«Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник V» мы располагаем гарантированным объёмом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы», — сказал Пиньера.
Глава государства также отметил, что первую дозу вакцины получили 13 миллионов чилийцев, а две — 11.
«Что это означает? Что более 73% взрослых граждан уже завершили процесс вакцинации. Две недели назад мы начали вакцинацию подростков в возрасте 12–17 лет и, когда придет время, — вакцинируем также и детей в возрасте от трёх до 11 лет», — добавил Пиньера.
Ранее «Фонтанка» писала, что накануне статью о вакцине от коронавируса «Спутник V» выпустил авторитетный британский научный журнал Nature, издаваемый с 1869 года. Автор отмечает её эффективность, но при этом пишет, что вопросы всё ещё остаются к побочным эффектам.