Президент Чили заявил, что страна планирует закупить вакцину «Спутник V»

Чили планирует закупить российский препарат «Спутник V», чтобы иметь возможность обеспечить граждан третьей дозой вакцины. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера, его слова 8 июля приводит РИА Новости.



«Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник V» мы располагаем гарантированным объёмом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы», — сказал Пиньера.

Глава государства также отметил, что первую дозу вакцины получили 13 миллионов чилийцев, а две — 11.