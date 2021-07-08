Очередной разгул стихии накрыл в четверг, 8 июля, ещё один российский город — сильный ливень и ураганный ветер обрушились на Иркутск. В Сети публикуются фото и видео последствий непогоды.

Как сообщает в своём Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сначала гроза обрушилась на Ангарск, где за час выпала треть месячной нормы осадков. Это ощутимо повлияло на движение транспорта. Были проблемы и заторы.



В Иркутске дождь ещё идёт, уточняет глава региона. Аварийные службы в режиме повышенной готовности. Идёт откачка воды, с улиц убирают поваленные деревья. В нескольких районах города произошло аварийное отключение электричества.