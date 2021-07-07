Центр Махачкалы подтопил сильный дождь, сообщает 7 июля РИА Новости. Ливень в столице Дагестана продолжался около получаса, но за это время воды в городе скопилось так много, что улицы превратились в каналы.
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«За это время были затоплены проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним улицы, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение», — передаёт агентство.
В социальных сетях жители региона выложили видео, на котором женщину уносит потоком воды на одной из магистральных улиц Махачкалы при въезде в город.
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