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После сильного ливня в Махачкале потоки воды сносят автомобили и людей

Центр Махачкалы подтопил сильный дождь, сообщает 7 июля РИА Новости. Ливень в столице Дагестана продолжался около получаса, но за это время воды в городе скопилось так много, что улицы превратились в каналы.

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«За это время были затоплены проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним улицы, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение», — передаёт агентство.

В социальных сетях жители региона выложили видео, на котором женщину уносит потоком воды на одной из магистральных улиц Махачкалы при въезде в город.

Автор: Youtube.com/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCXHF9unmpg7NJZSx3mWvgQQ" target="_blank" class="io-leave-page _">AL Travel</a>

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Комментарии (1)

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.... тоже достроились, кладя болт на водоотведение ?
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