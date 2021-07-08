ЕСПЧ присудил устроившему стрельбу экс-майору Евсюкову компенсацию. Родственники были от него слишком далеко

Бывший майор милиции Денис Евсюков, осужденный за стрельбу в супермаркете в Москве в 2009 году, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Спустя шесть лет ЕСПЧ рассмотрел его жалобу на слишком удаленную от места проживания родителей колонию, и встал на его сторону.
Как говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ 8 июля, суд пришел к выводу, что в России в отношении осужденного и его родителей нарушили положение статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, провозглашающее право каждого на уважение частной и семейной жизни. Помещение Евсюкова в отдаленную от места проживания его родителей колонию влечет для семьи трудности и ограничения, выходящие за рамки «обычных», сочли в ЕСПЧ. Суд присудил ему и его родителям компенсации в 6000 евро.
Бывший начальник ОВД «Царицыно» 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в московском супермаркете «Остров». Он убил двоих человек и ранил еще 22. В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Евсюков и его родители просили перевести его поближе к Москве, но российские суды им отказали. Тогда заключенный направил жалобу в ЕСПЧ, она была коммуницирована в 2015 году.
Иски в ЕСПЧ подавали и трое пострадавших в результате стрельбы, устроенной Евсюковым. В 2016 году Страсбургский суд признал, что государство нарушило право заявителей на жизнь, и присудил выплатить им по 12 тысяч евро компенсации.