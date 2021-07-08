Мариинская больница разбирается с «голодающим» пациентом

«На моем фото — ужин из каши 1 июля. Без хлеба. Чая горячего тоже не было, — рассказал он «Фонтанке». — На завтрак обычно была каша, яйцо и тоненький кусочек батона с маслом или сыром. На обед первое и второе. Супы всегда без мяса. Плюс на ужин полстакана кефира с маленьким кусочком батона. Один раз за неделю выдали яблоко», — рассказал пациент нашему изданию 8 июля.



«Фонтанка» направила фото блюд и подтверждающие документы в Мариинскую больницу. Там заявили, что пока разбираются в ситуации, но предполагают, что это разовый сбой. Кроме того, там готовят возможность заказа в палаты еды из больничного буфета.

