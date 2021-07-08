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Мариинская больница разбирается с «голодающим» пациентом

Заболевший коронавирусом петербуржец попал в Мариинскую больницу на строгую диету. По его словам, он постоянно ощущал голод, а то, что ему приносили в качестве еды, едва ли было на неё похоже. Фотография жидкой каши быстро распространилась по соцсетям.

«На моем фото — ужин из каши 1 июля. Без хлеба. Чая горячего тоже не было, — рассказал он «Фонтанке». — На завтрак обычно была каша, яйцо и тоненький кусочек батона с маслом или сыром. На обед первое и второе. Супы всегда без мяса. Плюс на ужин полстакана кефира с маленьким кусочком батона. Один раз за неделю выдали яблоко», — рассказал пациент нашему изданию 8 июля.

«Фонтанка» направила фото блюд и подтверждающие документы в Мариинскую больницу. Там заявили, что пока разбираются в ситуации, но предполагают, что это разовый сбой. Кроме того, там готовят возможность заказа в палаты еды из больничного буфета.

Фото той самой каши и реальное меню больницы с портала госзакупок — смотрите в нашем материале.

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Комментарии (5)

AP-SPb
Зато там можно приобести массажер и скорее всего еще много чего полезного ;)))
КомЗдрав, Аууу!!! Может быть пора навести порядок? Все-таки историческая больница в самом Центре города... Я, конечно, понимаю, что глав-РВач не хило занес за место. Но с такими косяками, да еще с такой регулярностью всплывающими, можно смело аннулировать свои обязательства закрывать глаза...
260737351
С 2017 года, видимо мало что изменилось)) без слез не взглянешь на местную еду) спасибо родным, местному кафе и доставке, что помогли не похудеть))
265066858
Для Мариинской это обычное дело. Идеальное меню для людей страдающих избыточным весом). Лучше сразу заказывать доставку еды.
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