Беглов: В Петербурге столкнулись с новым агрессивным штаммом коронавируса

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге активно распространяется новый агрессивный штамм коронавируса. Спасет только вакцинация.



«Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких», — заявил 8 июля Беглов.



Как писала «Фонтанка», индийский штамм подвергает тяжелому течению инфекции уязвимые группы населения, при этом переболевшие и вакцинированные от «классического» уханьского варианта коронавируса могут перенести «дельту» в легкой форме или вообще не заболеть.

