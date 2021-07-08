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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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Беглов: В Петербурге столкнулись с новым агрессивным штаммом коронавируса

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге активно распространяется новый агрессивный штамм коронавируса. Спасет только вакцинация.

«Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких», — заявил 8 июля Беглов.

Как писала «Фонтанка», индийский штамм подвергает тяжелому течению инфекции уязвимые группы населения, при этом переболевшие и вакцинированные от «классического» уханьского варианта коронавируса могут перенести «дельту» в легкой форме или вообще не заболеть.

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Комментарии (33)

266112965
Я вот что сделаю сейчас, закрою сайт фонтанки закрепленный, закрою маил новости...и наконец перестану читать многочисленные новости про все эти вирусы, новые, старые, вакцинации и т.д., я лучше подтянусь на своем турнике, вместо траты времени на прочтение статеек. И я стану чуточку счастливее) Кстати и здоровее, физически и морально. Советую!)
***_555
уходи
fw252
вот пытаюсь записаться на вакцинацию на госуслугах. Хоть куда-нибудь. И таки что? Местов нету. Не завезли. Это всё антипрививочники, да?
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