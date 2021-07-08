Курс евро впервые с начала июня поднялся выше 89 рублей

Евро на бирже преодолел отметку в 89 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже 8 июля.



В 15:12 евро поднялся до 89,03 рубля, что стало максимальным показателем, которого валюта достигла в ходе торгов в четверг. По данным на 15:23, курс евро вырос на 0,99% к открытию и составил 89,0018 рубля. Последний раз котировки были на этом уровне в начале июня.

В то же время курс доллара растет на 0,58% к открытию и торгуется по 75,14 рубля. В четверг он впервые с начала мая превысил отметку в 75 рублей.