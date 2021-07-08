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Первый миллион привитых есть. В Петербурге новый рекорд вакцинации

Число вакцинированных от коронавируса в Петербурге преодолело отметку в миллион

Миллион петербуржцев привили от коронавируса. В планах — еще 1,6 млн, чтобы достичь коллективного иммунитета.

«За 7 июля в Петербурге первично привито рекордное количество горожан — 21 715, ревакцинировано 47 человек, — сообщили в Смольном 8 июля. — На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1,02 млн человек, из них 741 тысяча — полностью»

Запасов вакцины в Северной столице хватит еще на 109 тысяч человек. Работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций — 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга планируют привить за три месяца 2,6 млн взрослых жителей города и достичь коллективного иммунитета. Старый план про 1,2 млн к 1 августа остался в прошлом.

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Комментарии (10)

lenaF
Это число включает проплаченные сертификаты вакцинации или их как-то отдельно учитывают?
266112960
Вакцина это то, что содержит мёртвый или ослабленный микроорганизм. В этом смысле вакциной можно считать только препарат центра им. Чумакова, КовиВак. Спутник, Пфайзер, Модерна это из другой области, это препараты генной терапии. Поэтому правильно говорить не вакцинировали, а провели генную терапию миллиону.
264527831
«Пятилетку в четыре года»!
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