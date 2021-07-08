Первый миллион привитых есть. В Петербурге новый рекорд вакцинации

«За 7 июля в Петербурге первично привито рекордное количество горожан — 21 715, ревакцинировано 47 человек, — сообщили в Смольном 8 июля. — На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1,02 млн человек, из них 741 тысяча — полностью»



Запасов вакцины в Северной столице хватит еще на 109 тысяч человек. Работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций — 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.