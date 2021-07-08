В Крыму уволен главврач больницы, где беременной неделю не ставили COVID-диагноз. В итоге умерла и она, и ребёнок

После того, как у беременной Елизаветы Б. поднялась температура и появилась одышка, медики в течение нескольких дней не хотели её госпитализировать и даже не предлагали сделать тест, уверяя, что «симптоматики нет». Врач Центральной районной Красногвардейской больницы, осмотрев девушку, поставил ей диагноз «ларинготрахеит» и не сделал рентген, несмотря на то, что она, по словам её мужа, уже с трудом говорила.

В Крыму от коронавируса скончалась 26-летняя девушка, которой, пока она была беременной, неделю не ставили диагноз COVID-19 и отказывали в госпитализации. Также в инкубаторе умер её только что родившийся ребёнок. О ситуации первым ещё несколько дней назад сообщал ForPost. В четверг, 8 июля, стало известно, что история получила продолжение.

В итоге после сдачи анализов 16 июня у Елизаветы всё-таки официально был выявлен коронавирус. При этом было диагностировано 80% поражение лёгких. Последние дни своей жизни девушка провела в ковидном госпитале на базе республиканской больницы имени Семашко в Симферополе, хотя долгое время, как отмечает супруг, её не хотели туда транспортировать.



Беременную подключили к аппарату ИВЛ, но это не помогало. После того, как девушке стало плохо с сердцем, ей сделали интубацию трахеи, а позже провели экстренное кесарево сечение. 26 июня она умерла. Новорождённая дочь, весившая всего около 500 граммов, прожила в инкубаторе на день дольше матери. Муж и отец умерших намерен добиваться возбуждения против врачей уголовного дела.



Позднее стало известно, что глава минздрава Республики Крым подписал приказ об увольнении главврача Красногвардейской центральной районной больницы. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, уточнив, что причина такого решения — «системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения».

