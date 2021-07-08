Опаздывают электрички № 7532 Сосново — Санкт-Петербург и № 6529 Девяткино — Сосново. В ОЖД уточняют, что сбой в расписании произошёл из-за грубого нарушения, допущенного водителем автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде 63-й км, расположенном в границах станции Орехово.



По предварительным данным транспортной прокуратуры, в половине первого часа дня «Лада» проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала перед поездом. В результате столкновения водитель и двое пассажиров машины погибли. 47news со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что все трое предположительно представители кочевого народа.

