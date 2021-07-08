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Электрички опаздывают после смертельного ДТП под Петербургом. «Ладу», ехавшую на «красный», не узнать

Электрички в Петербург и Сосново задерживаются после смертельной аварии на переезде

Два пригородных поезда выбились из расписания после аварии на железнодорожных путях под Петербургом, в которой погибли три человека. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Опаздывают электрички № 7532 Сосново — Санкт-Петербург и № 6529 Девяткино — Сосново. В ОЖД уточняют, что сбой в расписании произошёл из-за грубого нарушения, допущенного водителем автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде 63-й км, расположенном в границах станции Орехово.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, в половине первого часа дня «Лада» проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала перед поездом. В результате столкновения водитель и двое пассажиров машины погибли. 47news со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что все трое предположительно представители кочевого народа.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре показали, что осталось от отечественной легковушки. Ведомство проводит проверку, сотрудники изучают в том числе техническое состояние переезда.

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Комментарии (16)

260569221
Что за бредовая статья??? Как не узнать… видно же что это пятнашка… автор - учи матчасть
Nurofen
Человеческий фактор есть всегда да и отказ тормозов не исключение, а если тормоза откажут у камаза, он может выкатить на переезд не одну машину. На лицо результат российского менеджмента РЖД решило сэкономить на переездах. Я в принципе не понимаю кому в голову могла стукнуть идея сделать переезд без шлагбаума и уловителей. Хотелось бы увидеть этого гениального человека, который ответственен в смерти не одной сотни людей.
Silver
табор уходит в небо
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