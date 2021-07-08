Москва простилась с актером Владимиром Меньшовым. Он умер от последствий коронавируса

Траурная церемония прощания с актером Меньшовым завершилась в Москве. Прощание с актером и режиссером длилось около двух часов.

«В Москве простились с режиссером и актером Владимиром Меньшовым. Гражданская панихида проходила в Центральном доме кино в центре столицы», — сообщает 8 июля «Эхо Москвы».

Проститься с Меньшовым пришли многие коллеги, среди которых были Александр Панкратов-Черный и Сергей Гармаш. Также помощник президента Владимир Мединский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложили цветы.