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Москва простилась с актером Владимиром Меньшовым. Он умер от последствий коронавируса

Траурная церемония прощания с актером Меньшовым завершилась в Москве. Прощание с актером и режиссером длилось около двух часов.

«В Москве простились с режиссером и актером Владимиром Меньшовым. Гражданская панихида проходила в Центральном доме кино в центре столицы», — сообщает 8 июля «Эхо Москвы».

Проститься с Меньшовым пришли многие коллеги, среди которых были Александр Панкратов-Черный и Сергей Гармаш. Также помощник президента Владимир Мединский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложили цветы.

Вдова актера Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы, присутствовала на панихиде, продлившейся, по данным СМИ, около двух часов.

Меньшов умер на 82 году жизни в Москве 5 июля. Сообщается, что в конце июня он заразился коронавирусом.

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Комментарии (9)

Раневский
Теперь все от ковида умирают, очень удобно зачем писать инфаркт миокарда, когда есть ковид, а если ещё не совсем лень, то добавим 19.
AP-SPb
Напишите уж честно: умер от последствий вакцинации.
Gorki
Надо было прививаться.
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