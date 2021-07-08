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«У меня прививка есть, отвали!» Безмасочники на Урале выгнали из автобуса девушку с ребёнком, которая делала им замечания

В Новоуральске девушку выгнали из автобуса после требования к другим пассажирам надеть маски

Жительница города Новоуральска (Свердловская область) с ребёнком была вынуждена покинуть автобус, после того, как сделала замечание другим пассажирам, находящимся в салоне без масок.

Как видно на записи, опубликованной накануне, 7 июля, местным телеканалом ОТВ, сначала сознательная гражданка высказала своё недовольство водителю и кондуктору. Пассажиры в ответ заявили ей, что она не имеет права требовать от других носить маски. «У меня прививка есть, отвали от меня», — агрессивно отреагировала, в частности, одна дама.

В итоге дело едва не дошло до потасовки. Девушку в маске попросили покинуть автобус, что она и сделала вместе со своим сыном на следующей остановке.

Ранее «Фонтанка» писала, как в Москве петербуржец достал нож в ответ на просьбу надеть маску в кинотеатре.

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Комментарии (72)

fw252
да, это к вопросу о приоритете общественного транспорта. Многоэтажные города с развитым ОТ - очень плохая идея. Если, конечно, не пренебречь потерями при эпидимиях. Коммунисты, строившие этот кошмар и не таким пренебрегали. А вот что в голове у современных урбанистов (кроме денех)? Человеконенавистничество какое-то.
Gorki
На работе очередной парад некрологов. Маски не носим, прививку не делаем.
zzz34
Привитых и масочников вообще надо пинком под зад гнать
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