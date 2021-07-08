Жительница города Новоуральска (Свердловская область) с ребёнком была вынуждена покинуть автобус, после того, как сделала замечание другим пассажирам, находящимся в салоне без масок.
Как видно на записи, опубликованной накануне, 7 июля, местным телеканалом ОТВ, сначала сознательная гражданка высказала своё недовольство водителю и кондуктору. Пассажиры в ответ заявили ей, что она не имеет права требовать от других носить маски. «У меня прививка есть, отвали от меня», — агрессивно отреагировала, в частности, одна дама.
В итоге дело едва не дошло до потасовки. Девушку в маске попросили покинуть автобус, что она и сделала вместе со своим сыном на следующей остановке.
Ранее «Фонтанка» писала, как в Москве петербуржец достал нож в ответ на просьбу надеть маску в кинотеатре.