Петербуржец в Москве достал нож в ответ на просьбу надеть маску в кинотеатре

В торгово-развлекательном комплексе в центре Москвы мужчина угрожал ножом администратору кинотеатра в ответ на просьбу надеть маску. Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«В полицию обратился 25-летний житель Подмосковья, работающий администратором кинотеатра в торгово-развлекательном комплексе на Земляном Валу, дом 33. Он сообщил, что у него возник словесный конфликт с одним из посетителей. В ответ на просьбу надеть маску мужчина стал угрожать ему ножом», — рассказал собеседник агентства.

