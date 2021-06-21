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Петербуржец в Москве достал нож в ответ на просьбу надеть маску в кинотеатре

В Москве задержан петербуржец, угрожавший ножом в ответ на просьбу надеть маску в кинотеатре

В торгово-развлекательном комплексе в центре Москвы мужчина угрожал ножом администратору кинотеатра в ответ на просьбу надеть маску. Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился 25-летний житель Подмосковья, работающий администратором кинотеатра в торгово-развлекательном комплексе на Земляном Валу, дом 33. Он сообщил, что у него возник словесный конфликт с одним из посетителей. В ответ на просьбу надеть маску мужчина стал угрожать ему ножом», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел еще в минувшую субботу. Нарушителя задержали, им оказался нигде не работающий житель Петербурга. По факту происшествия проводится проверка.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Какой добрый 'петербуржец', только ножик показал... А мог ведь и по нашему, по расчленинградски....
Ну млин, Фъ, какой это нафих петербуржец???
Laska77
немножко ошиблась :)))
"Петербургский фитнес-модель, бодибилдер и актер Давид Луссманашвили, также известный как Давид Лурс, был искренне возмущен требованием администрации одного из кинотеатров Москвы соблюдать эпидемиологические правила"
Laska77
неработающий петербуржец? а имя его Ахмед или Ровшан?
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