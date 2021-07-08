Превышение по всем фронтам. В двух районах Петербурга жителям подогрели квартиры

Дома в двух районах Петербурга превратились в душегубку: усилия жилищников по обогреву квартир сравнимы с зимней стужей, температура за окном пошла на четвёртый десяток со знаком «плюс».



Как сообщили «Фонтанке» читатели, 8 июля парятся во Фрунзенском районе. В девятиэтажке на Пражской улице, 20, батареи начали теплеть одновременно со стремящимся к +30 столбиком термометра.



«Устроили настоящее пекло. Пожилым людям плохо с сердцем! — рассказывает Ольга о ненавязчивом сервисе ЖКС-2 Фрунзенского района. — Причем таких горячих батарей жители дома не видели даже в самую холодную зиму».

