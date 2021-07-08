Превышение по всем фронтам. В двух районах Петербурга жителям подогрели квартиры

Дома в двух районах Петербурга превратились в душегубку: усилия жилищников по обогреву квартир сравнимы с зимней стужей, температура за окном пошла на четвёртый десяток со знаком «плюс».
Как сообщили «Фонтанке» читатели, 8 июля парятся во Фрунзенском районе. В девятиэтажке на Пражской улице, 20, батареи начали теплеть одновременно со стремящимся к +30 столбиком термометра.
«Устроили настоящее пекло. Пожилым людям плохо с сердцем! — рассказывает Ольга о ненавязчивом сервисе ЖКС-2 Фрунзенского района. — Причем таких горячих батарей жители дома не видели даже в самую холодную зиму».
В Красногвардейском районе города также переживают тепловой шок. «С утра продувают трубы с горячей водой! Батареи горяченные, и это при 30 за окном. На все возмущенные звонки отвечают: «А мы что?.. У нас план, утвержденный вице-губернатором! Чиновник = враг?» — интересуется житель Индустриального проспекта Андрей.
По данным Северо-Западного УГМС, к двум часам после полудня в Петербурге +32,2, температура растёт. Город на окраине антициклона, температура выше нормы на 8–9 градусов. Долгожданную грозу обещают в пятницу, но близкие к рекордным показатели это не собьёт.
«Фонтанка» рассказывала, зачем в батареи гонят горячую воду и почему это не остановить. Из хорошего: нежеланное отопление в квитанции не впишут.