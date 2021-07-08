Комздрав Петербурга: Лаборатории готовы к ухудшению ситуации. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус выдают за 48 часов

Комитет по здравоохранению отчитался о достижении — результаты ПЦР-тестов выдаются в большинстве случаев за 48 часов. Реже — за 72. И загрузка позволяет наращивать объемы тестирования.
Как сообщили в ведомстве Дмитрия Лисовца 8 июля, лабораторной диагностикой новой коронавирусной инфекции в Петербурге занимаются 56 вирусологических лабораторий мощностью
«Cреднесуточное количество исследований в июле cоставило
Регламент исследования определен так: 24 часа с момента получения пробы лабораторией, 24 часа на доведение результата анализа до пациента или медицинской организации, взявшей пробу. Статистика, как считают в комитете, говорит об успехе: все ПЦР-исследования в городе проводятся в среднем за 21,1 часа. Средний срок получения результатов пациентами 48 часов в
Для поддержания постоянного запаса тестов в лабораториях городских медицинских организаций выделено 358 млн рублей на тест-системы для проведения лабораторной диагностики. Закуплены и распределены экспресс-тесты (наборы реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2) на сумму 83 млн рублей для работы скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров.