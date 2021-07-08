Комздрав Петербурга: Лаборатории готовы к ухудшению ситуации. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус выдают за 48 часов

Комитет по здравоохранению отчитался о достижении — результаты ПЦР-тестов выдаются в большинстве случаев за 48 часов. Реже — за 72. И загрузка позволяет наращивать объемы тестирования.



Как сообщили в ведомстве Дмитрия Лисовца 8 июля, лабораторной диагностикой новой коронавирусной инфекции в Петербурге занимаются 56 вирусологических лабораторий мощностью 75 696 тестов в сутки.

