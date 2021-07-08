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Комздрав Петербурга: Лаборатории готовы к ухудшению ситуации. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус выдают за 48 часов

В комздраве Петербурга заявили, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус выдают за 48 часов

Комитет по здравоохранению отчитался о достижении — результаты ПЦР-тестов выдаются в большинстве случаев за 48 часов. Реже — за 72. И загрузка позволяет наращивать объемы тестирования.

Как сообщили в ведомстве Дмитрия Лисовца 8 июля, лабораторной диагностикой новой коронавирусной инфекции в Петербурге занимаются 56 вирусологических лабораторий мощностью 75 696 тестов в сутки.

«Cреднесуточное количество исследований в июле cоставило 38 709, что составляет 51 % от максимальной мощности лабораторий. Имеющийся запас лабораторных мощностей позволяет обеспечить потребность в ПЦР-диагностике при ухудшении эпидемиологической ситуации», — отметили в комздраве.

Регламент исследования определен так: 24 часа с момента получения пробы лабораторией, 24 часа на доведение результата анализа до пациента или медицинской организации, взявшей пробу. Статистика, как считают в комитете, говорит об успехе: все ПЦР-исследования в городе проводятся в среднем за 21,1 часа. Средний срок получения результатов пациентами 48 часов в 89 % случаев, за 72 часа — в 11 % случаев.

Для поддержания постоянного запаса тестов в лабораториях городских медицинских организаций выделено 358 млн рублей на тест-системы для проведения лабораторной диагностики. Закуплены и распределены экспресс-тесты (наборы реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2) на сумму 83 млн рублей для работы скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
Что то местный дурик поляну сегодня не сечет.
Ref
Для тех кто болеет это действительно так. В этот вторник утром пришли, взяли тест и кровь, а в среду вечером врач позвонила и сказала что ПЦР уже отрицательные и можно выйти на улицу.
***_555
Интересно. Чтобы поселиться в карельской гостинице с 15 июля будет нужен тест, взятый не ранее 48 часов. Т.е. результаты вовремя получить нереально.
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