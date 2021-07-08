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Три российских хоккеиста — Кучеров, Василевский и Сергачев — во второй раз подряд выиграли Кубок Стэнли

В Америке завершился розыгрыш Кубка Стэнли — главного трофея Национальной хоккейной лиги. Чемпионами стали сразу трое россиян.

В финале встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». «Лайтнинг» выиграла в серии до четырех побед со счетом 4–1. В пятом матче, который проходил 7 июля в Тампе, хозяева выиграли со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил американец Росс Колтон. Несмотря на это, российские игроки Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев внесли едва ли не самый большой вклад в итоговый успех.

Вратарь Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза, который вручают самому ценному игроку плей-офф. До него из россиян «Конн Смайт» выигрывали только форварды Евгений Малкин («Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон»).

Василевский — лишь 14-й вратарь в истории лиги, ставший обладателем приза (вручается с 1965 года). В этом розыгрыше плей-офф 26-летний Василевский одержал 16 побед в 23 матчах при 5 играх на «ноль», 4 из которых пришлись на игры, в которых «Тампа» закрывала серии.

Нападающий Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф. В 23 матчах форвард набрал 32 (8+24) очка. Кучеров стал первым игроком за 30 лет, кому удалось выиграть кубковую гонку бомбардиров дважды подряд. До него в последний раз это удалось легендарному Марио Лемье в 1991 и 1992 годах. После финала Кучеров дал зажигательную пресс-конференцию с голым торсом.

Защитник Михаил Сергачев не удостоился индивидуальных наград и не побил статистические рекорды, но был одним из самых надежных защитников «Тампы» на протяжении всего сезона, включая плей-офф.

Все трое выиграли Кубок Стэнли в составе «Тампы» во второй раз подряд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

tsodd
Ну и заголовок, прям втроём выиграли, больше никого не было
Алексей Власов
Любители родины, а не патриоты.
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