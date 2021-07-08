В Америке завершился розыгрыш Кубка Стэнли — главного трофея Национальной хоккейной лиги. Чемпионами стали сразу трое россиян. В финале встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». «Лайтнинг» выиграла в серии до четырех побед со счетом 4–1. В пятом матче, который проходил 7 июля в Тампе, хозяева выиграли со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил американец Росс Колтон. Несмотря на это, российские игроки Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев внесли едва ли не самый большой вклад в итоговый успех.

What an unreal moment. ⚡️ pic.twitter.com/kY2ttEynhF — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021

Вратарь Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза, который вручают самому ценному игроку плей-офф. До него из россиян «Конн Смайт» выигрывали только форварды Евгений Малкин («Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон»).

Василевский — лишь 14-й вратарь в истории лиги, ставший обладателем приза (вручается с 1965 года). В этом розыгрыше плей-офф 26-летний Василевский одержал 16 побед в 23 матчах при 5 играх на «ноль», 4 из которых пришлись на игры, в которых «Тампа» закрывала серии.

Nikita Kucherov with ANOTHER 30+ points in the #StanleyCup Playoffs.



Annnnd, another victory lap. 😏 pic.twitter.com/SauQyIa48e — NHL (@NHL) July 8, 2021

Нападающий Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф. В 23 матчах форвард набрал 32 (8+24) очка. Кучеров стал первым игроком за 30 лет, кому удалось выиграть кубковую гонку бомбардиров дважды подряд. До него в последний раз это удалось легендарному Марио Лемье в 1991 и 1992 годах. После финала Кучеров дал зажигательную пресс-конференцию с голым торсом.

Nikita Kucherov not holding back in his post-game. Legendary press conference. pic.twitter.com/6hA9KvpgPE — Brady Trettenero (@BradyTrett) July 8, 2021

Защитник Михаил Сергачев не удостоился индивидуальных наград и не побил статистические рекорды, но был одним из самых надежных защитников «Тампы» на протяжении всего сезона, включая плей-офф.