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Российским вузам рекомендовали заняться вакцинацией иностранных студентов

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует отечественным вузам взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов от коронавируса. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.

«Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — заявил замглавы ведомства Пётр Кучеренко в ходе всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

В начале этого лета президент РФ объявил, что в стране достаточно вакцины, чтобы прививать не только россиян, но и иностранцев. Начать вакцинацию мигрантов он поручил до 15 июля.

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Комментарии (1)

michailPotapov
А прикольно наблюдать как Либералы устроили гвалт и кипишь вместе с ЗаПутинцами в едином порыве вакцинировать стадо... )
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