Российским вузам рекомендовали заняться вакцинацией иностранных студентов

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует отечественным вузам взять на себя организацию вакцинации иностранных студентов от коронавируса. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.



«Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — заявил замглавы ведомства Пётр Кучеренко в ходе всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

В начале этого лета президент РФ объявил, что в стране достаточно вакцины, чтобы прививать не только россиян, но и иностранцев. Начать вакцинацию мигрантов он поручил до 15 июля.