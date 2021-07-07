В Петербурге ревакцинировали 41 человека, вместе с тремя врачами

Ревакцинация в Петербурге стартовала без рекордов. За первые дня первично ревакцинирован 41 человек, сообщили в комздраве 7 июля. Из них трое повторно привитых старше 60 лет, а еще трое — врачи.



За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 20 505 человек, вторично — 5817. Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 тысяч жителей. Из них 734 тысячи полностью. Вакцины пока хватит еще на 130 тысяч.

Как писала «Фонтанка», одними из первых в России ревакцинировались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Высокий уровень антител должен помочь справиться с индийским штаммом коронавируса. Как пройти процедуру и кому показана повторная прививка в Петербурге — читайте в нашем материале.