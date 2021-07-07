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В Петербурге ревакцинировали 41 человека, вместе с тремя врачами

Ревакцинация в Петербурге стартовала без рекордов. За первые дня первично ревакцинирован 41 человек, сообщили в комздраве 7 июля. Из них трое повторно привитых старше 60 лет, а еще трое — врачи.

За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 20 505 человек, вторично — 5817. Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 тысяч жителей. Из них 734 тысячи полностью. Вакцины пока хватит еще на 130 тысяч.

Как писала «Фонтанка», одними из первых в России ревакцинировались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Высокий уровень антител должен помочь справиться с индийским штаммом коронавируса. Как пройти процедуру и кому показана повторная прививка в Петербурге — читайте в нашем материале.

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Комментарии (6)

Happy White
Да это бред какой-то. В городе сколько, пять миллионов человек? Неужели среди них не найти одного, кто наладит работу сайта горздрав? Или нанять москвича. Ну это же позор, курам насмех. И вообще, чем они там занимаются в своих комитетах? Почему у нас всё так медленно, почему всё происходит с задержкой в 10 лет?
ПТСЖ
Во-первых, ещё полгода для большинства не прошло.
Во-вторых, комздрав до сих пор не дал пояснения с какого момента считать полгода: с первого укола, со второго или с 21-го дня после второго укола?
В-третьих, ждём Спутник Лайт.
Банин
Шта? Врачи уже не люди?
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