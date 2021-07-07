Пожилого пешехода госпитализировали после ДТП с красной «Тойотой» на Богатырском

Подробности аварии с участием красной «Тойоты» в Приморском районе Петербурга стали известны «Фонтанке» вечером 7 июля. Детали ДТП привели в УГИБДД.



По уточнённой информации, около 18:30 у дома 36 по Богатырскому проспекту автомобиль под управлением мужчины с признаками САО совершил наезд на пешехода, после чего врезался в две припаркованные машины.

В результате аварии 70-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее об этом ДТП рассказали очевидцы. По их словам, мужчина, которого водитель красной «Тойоты» сбил с ног, смог подняться сам, но хромал. Свидетели происшествия также не исключили, что автомобилист был пьян, отметив, что после его попытки уехать им пришлось забрать у него ключи.