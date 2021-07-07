Водитель красной «Тойоты» спровоцировал дорожное происшествие в Приморском районе Петербурга вечером 7 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По их словам, автомобиль сначала сбил пешехода, а затем влетел в припаркованные машины у дома 32 на Богатырском проспекте. Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликованы в сообществе.