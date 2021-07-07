Водитель красной «Тойоты» спровоцировал дорожное происшествие в Приморском районе Петербурга вечером 7 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По их словам, автомобиль сначала сбил пешехода, а затем влетел в припаркованные машины у дома 32 на Богатырском проспекте. Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликованы в сообществе.
«Фонтанке» удалось поговорить со свидетелем дорожного происшествия по имени Антон. По его словам, с пешеходом «всё в порядке». «Встал, похромал. Поцарапана нога, но вроде без переломов. Стоял возле машины со стороны дороги, багажник открыт. Видимо, доставал вещи или грузил», — уточнил он.
Антон также рассказал, что, возможно, водитель красной «Тойоты» в момент аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. «Через 3–5 минут после происшествия начал трогаться с места, уезжать. Но машина не дала, повреждения не дали. Подбежали, забрали ключи», — добавил свидетель ДТП.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб<br>
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.