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«Василеостровская» снова открыта для петербуржцев. У соседних станций метро заметили скопление пожарных машин

Пожарные после задымления на «Василеостровской» приехали к Гостиному двору

«Василеостровская» снова доступна для пассажиров после временного закрытия из-за задымления в тоннеле. Об этом вечером 7 июля сообщается в официальном Telegram-канале городской подземки.

Однако на соседних станциях метро продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.

Читатель «Фонтанки»

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