Однако на соседних станциях метро продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.
Читатель «Фонтанки»
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«Василеостровская» снова открыта для петербуржцев. У соседних станций метро заметили скопление пожарных машин
Пожарные после задымления на «Василеостровской» приехали к Гостиному двору
«Василеостровская» снова доступна для пассажиров после временного закрытия из-за задымления в тоннеле. Об этом вечером 7 июля сообщается в официальном Telegram-канале городской подземки.
Однако на соседних станциях метро продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.
Читатель «Фонтанки»
Новость дополняется.
07 июля 2021, 19:27Станцию метро «Василеостровская» в Петербурге закрыли из-за задымления
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