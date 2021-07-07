FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Станцию метро «Василеостровская» в Петербурге закрыли из-за задымления

Станция метро «Василеостровская» закрыта на вход и выход в 19:18. Об этом сообщили 7 июля вечером в пресс-службе петербургской подземки.

Там уточнили, что станцию закрыли из-за задымления в тоннеле. «Сейчас выясняем, наше или просто затянуло», — добавили там. Поезда временно следуют мимо «Василеостровской».

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Simfadora
Уже работает, только что проехала.
Buka
У Гостинки много пожарных машин.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний