Там уточнили, что станцию закрыли из-за задымления в тоннеле. «Сейчас выясняем, наше или просто затянуло», — добавили там. Поезда временно следуют мимо «Василеостровской».
Станцию метро «Василеостровская» в Петербурге закрыли из-за задымления
Станция метро «Василеостровская» закрыта на вход и выход в 19:18. Об этом сообщили 7 июля вечером в пресс-службе петербургской подземки.
Там уточнили, что станцию закрыли из-за задымления в тоннеле. «Сейчас выясняем, наше или просто затянуло», — добавили там. Поезда временно следуют мимо «Василеостровской».