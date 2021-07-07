В Минтруде рассказали, когда начнут выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников

Заявления на получение единовременных выплат на детей от шести до 18 лет начнут принимать с 15 июля. Деньги будут выплачивать с 16 августа, за две недели до начала учебного года. Об этом 7 июля заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина.
По его словам, в эти же сроки подать заявление и получить деньги смогут родители детей старше 18 лет, которые продолжают учиться в школе, имея ограничения по здоровью. Всего на эти цели из бюджета выделят 204 млрд рублей. Предполагается, что выплаты получат семьи с 20 миллионами детей.
Еще более 36 млрд рублей будет потрачено на ежемесячные пособия одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. По данным на 7 июля, россияне подали более 770 тыс. заявлений на получение этой меры поддержки, сообщил Котяков. На выплаты могут рассчитывать более 1,1 млн граждан.
Путин предложил ввести новые пособия 21 апреля, во время послания Федеральному собранию. Ранее «Фонтанка» подробно объясняла, под какие критерии должны попадать одинокие родители, чтобы получать ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 16 лет. Для Петербурга в 2021 году она составит около 5 800 рублей.