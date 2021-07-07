В Минтруде рассказали, когда начнут выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников

Заявления на получение единовременных выплат на детей от шести до 18 лет начнут принимать с 15 июля. Деньги будут выплачивать с 16 августа, за две недели до начала учебного года. Об этом 7 июля заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина.



По его словам, в эти же сроки подать заявление и получить деньги смогут родители детей старше 18 лет, которые продолжают учиться в школе, имея ограничения по здоровью. Всего на эти цели из бюджета выделят 204 млрд рублей. Предполагается, что выплаты получат семьи с 20 миллионами детей.

