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Смольный закупает книжную полку. На ней — семь шагов к стабильной самооценке и советы по борьбе с прокрастинацией

Администрация губернатора Петербурга закупает книги с советами по борьбе с прокрастинацией и по повышению самооценки

Администрация губернатора Петербурга закупает десятки книг о саморазвитии, психологии, управлении и истории. Соответствующую документацию 7 июля опубликовали на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 160,6 тысячи рублей. Аукцион планируется провести 21 июля. Согласно техзаданию, книжная полка администрации города пополнится 201 произведением, названия некоторых звучат интригующе.

Например, в списке есть книги «Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра» Петра Людвига, «Бюрократия без боли. Новые практики госуправления» Дмитрия Виташова, «Сначала нарушьте все правила! Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому?» Бакингема Маркуса и Коффмана Курта, «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака, «Клуб "5 часов утра". Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой "Феррари"» Шармы Робин, «Я всегда знаю, что сказать» Игоря Рызова.

Также чиновники смогут ознакомиться с изданиями «Лига наставников. Эпизод I. Антикризисные решения для рывка в карьере, отношениях и жизни», «Речевая самооборона», «Гений общения. Как им стать?», «Бюрократия без боли. Новые практики госуправления», «Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего», «Столичный чиновник», «Миллениалы. Как меняется российское общество» и «Человекология. Как понимать людей с первого взгляда».

Кроме того, в списке есть издания по истории России, Крыма и Петербурга.

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Комментарии (4)

Karl_Ivanovich
К чему эта растрата? Большая часть книг, судя по названиям, жульничество вроде опусов Дейла Карнеги - прописные истины с большой буквы "И" в дорогой обложке и на хорошей бумаге.
Georgy Sukharev
Очень хорошая новость!
Многие чиновники, к сожалению, не получали к-л профильного образования по своей профессиональной деятельности, и чтение литературы по профессии можно только приветствовать
266081655
У чиновников проблемы с самооценкой.... Никак не рассчитают кому и сколько положено при распиле и откате....
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