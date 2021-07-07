Смольный закупает книжную полку. На ней — семь шагов к стабильной самооценке и советы по борьбе с прокрастинацией

Администрация губернатора Петербурга закупает десятки книг о саморазвитии, психологии, управлении и истории. Соответствующую документацию 7 июля опубликовали на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта — 160,6 тысячи рублей. Аукцион планируется провести 21 июля. Согласно техзаданию, книжная полка администрации города пополнится 201 произведением, названия некоторых звучат интригующе.
Например, в списке есть книги «Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра» Петра Людвига, «Бюрократия без боли. Новые практики госуправления» Дмитрия Виташова, «Сначала нарушьте все правила! Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому?» Бакингема Маркуса и Коффмана Курта, «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака, «Клуб "5 часов утра". Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой "Феррари"» Шармы Робин, «Я всегда знаю, что сказать» Игоря Рызова.
Также чиновники смогут ознакомиться с изданиями «Лига наставников. Эпизод I. Антикризисные решения для рывка в карьере, отношениях и жизни», «Речевая самооборона», «Гений общения. Как им стать?», «Бюрократия без боли. Новые практики госуправления», «Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего», «Столичный чиновник», «Миллениалы. Как меняется российское общество» и «Человекология. Как понимать людей с первого взгляда».
Кроме того, в списке есть издания по истории России, Крыма и Петербурга.