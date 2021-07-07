Инфекционист: В третий раз заболеть коронавирусом можно сильнее, чем в первые два

В мире фиксируются случаи, когда коронавирусом заболевают в третий раз. Об этом 7 июля рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.



«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — уточнил он.



Он также рассказал, что виноваты в этом могут быть новые штаммы COVID-19. Например, с индийским человек может считать, что уже выздоровел, а после этого попасть в больницу под ИВЛ.



«Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7–8-й день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры», — подчеркнул Тимаков.

