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Инфекционист: В третий раз заболеть коронавирусом можно сильнее, чем в первые два

В мире фиксируются случаи, когда коронавирусом заболевают в третий раз. Об этом 7 июля рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — уточнил он.

Он также рассказал, что виноваты в этом могут быть новые штаммы COVID-19. Например, с индийским человек может считать, что уже выздоровел, а после этого попасть в больницу под ИВЛ.

«Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7–8-й день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры», — подчеркнул Тимаков.

Подробнее о распространении новых штаммов коронавируса на территории России и способах замедлить его ускорившуюся эволюцию читайте в публикации «Фонтанки».

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Комментарии (8)

264515451
Ха-ха-ха) смешно. Даже обсуждать это скучно уже.
Mimic
Интересно, в чем заключается эта "стартовая терапия" при начальном видимо легком течении болезни? В приеме Арбидола?
266081655
А в четвёртый - сильнее, чем в первые три? Бред сивой кобылы....
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