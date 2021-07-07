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Эстония задумалась о запрете на въезд граждан РФ

Власти Эстонии вместе с эпидемиологами, обеспокоенными завозом в страну варианта коронавируса «дельта», обсуждают возможность запрета на въезд для россиян. Об этом 7 июля сообщила в интервью Postimees советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, эпидемиолог Ирина Донченко.

«Для эпидемиологов — самое важное, чтобы все прибывающие из России были бы протестированы на границе, включая вакцинированных и переболевших. Наряду с этим обсуждаются и другие шаги. Министерство юстиции готовит законопроект и обсуждает правовые основания для запрета на въезд российских граждан в Эстонию», — сказала она.

По словам эпидемиолога, половина завозных случаев коронавируса в стране — из России, и подавляющая часть из них — «дельта»-вариант. На этот штамм приходится уже 70% всех случаев заражения COVID-19 в балтийской республике, на прошлой неделе число заболевших выросло по сравнению с предыдущими 7 днями на 40%.

Власти Эстонии не исключают введение ограничений «при определённых цифрах». Сейчас почти все ограничения сняты.

С 21 июня въезд в Эстонию с целью туризма разрешен прибывающим из любых третьих стран лицам без симптомов заболевания, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года.

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Комментарии (8)

Piter Russo
А сколько проб штаммов вируса ковид19 секвестировали и определили принадлежность к штамму делта в Эстонии и загрузили в международную базу данных?
Просто интересно. Или это из разряда эстонские политики нашли так сказать способ ограничения въезда?
vader
"без симптомов заболевания, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года." - вот это теперь называется "почти полным отсутствием ограничений". Познакомьтесь.

На самом деле самое страшное только начинается.
Михаил Петров-Водкин
Венесуэла пока пускает, наверное. И Талибан не против, ХАМАС, Хезболла с ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ).
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