Эстония задумалась о запрете на въезд граждан РФ

Власти Эстонии вместе с эпидемиологами, обеспокоенными завозом в страну варианта коронавируса «дельта», обсуждают возможность запрета на въезд для россиян. Об этом 7 июля сообщила в интервью Postimees советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, эпидемиолог Ирина Донченко.

«Для эпидемиологов — самое важное, чтобы все прибывающие из России были бы протестированы на границе, включая вакцинированных и переболевших. Наряду с этим обсуждаются и другие шаги. Министерство юстиции готовит законопроект и обсуждает правовые основания для запрета на въезд российских граждан в Эстонию», — сказала она.