Эстония задумалась о запрете на въезд граждан РФ

Власти Эстонии вместе с эпидемиологами, обеспокоенными завозом в страну варианта коронавируса «дельта», обсуждают возможность запрета на въезд для россиян. Об этом 7 июля сообщила в интервью Postimees советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, эпидемиолог Ирина Донченко.
«Для эпидемиологов — самое важное, чтобы все прибывающие из России были бы протестированы на границе, включая вакцинированных и переболевших. Наряду с этим обсуждаются и другие шаги. Министерство юстиции готовит законопроект и обсуждает правовые основания для запрета на въезд российских граждан в Эстонию», — сказала она.
По словам эпидемиолога, половина завозных случаев коронавируса в стране — из России, и подавляющая часть из них — «дельта»-вариант. На этот штамм приходится уже 70% всех случаев заражения COVID-19 в балтийской республике, на прошлой неделе число заболевших выросло по сравнению с предыдущими 7 днями на 40%.
Власти Эстонии не исключают введение ограничений «при определённых цифрах». Сейчас почти все ограничения сняты.
С 21 июня въезд в Эстонию с целью туризма разрешен прибывающим из любых третьих стран лицам без симптомов заболевания, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года.